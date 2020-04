“Sono ridicole le affermazioni di chi sostiene che ci sia un complotto contro la serie A ed è ridicolo chi lo sostiene. Io mi muoverò nel rispetto delle regole”. Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora nel corso di una diretta Facebook. “L’eventuale ripresa degli allenamenti dal prossimo 18 maggio, qualora si riuscisse a perfezionare il protocollo per garantire la salute di tutti, non vorrà dire che riprenderà il campionato – ha aggiunto Spadafora – Il campionato riprenderebbe a metà giugno, manca un tempo lunghissimo, nessuno può sapere cosa succederà. Oggi è impossibile dirlo perchè non lo sa nessuno”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Spadafora “Ridicolo parlare di un complotto contro la A” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento