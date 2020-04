Spadafora “Ripresa allenamenti non prima di maggio”

In una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malago’, e al numero 1 del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, chiede che la ripresa degli allenamenti avvenga dal 4 maggio in poi e annuncia che dara’ impulso “a un’iniziativa, coordinata dal mio Ufficio di Gabinetto, per riflettere in modo organico su come realizzare specifiche leve di ripartenza, modalita’ di vero e proprio ‘adattamento’ del sistema sportivo al rischio covid-19, specie se questo non potra’ dirsi

del tutto sotto controllo nei mesi a venire”. Spadafora scrive: “Il Governo ha adottato misure rigorose e messo in campo risorse importanti,

