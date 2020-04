Spadafora “Stop agli allenamenti sacrificio necessario”

Il ministro per le politiche giovanili e lo sport e’ intervenuto all’indomani del nuovo Dpcm che vieta espressamente gli allenamenti per gli atleti professionisti. Ha anche ribadito l’invito a rimanere a casa sottolineando la responsabilita’ alla quale e’ chiamata il Governo. Il ministro ha anche annunciato l’istituzione di un fondo straordinario di 50 milioni per i collaboratori sportivi non iscritto alla gestione separata dell’Inps.

