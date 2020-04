Spadafora “Stop allenamenti sacrificio necessario”

“Anche nel mondo dello sport bisogna continuare a osservare regole rigide. Ecco perché saranno vietate tutte le competizioni sportive di ogni ordine e grado, ma dobbiamo chiedere un ulteriore sacrificio e dunque abbiamo vietato ogni tipo di allenamento in ogni tipo di struttura. So che è un sacrificio per tutti i nostri atleti professionisti e non solo, ma serve per tutelare loro stessi e tutti quanti noi”. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora spiega così il divieto di allenamenti collettivi introdotto nel nuovo decreto del Governo. “Sono ore molto complicate e difficili – ha osservato il ministro in un videomessaggio pubblicato sulla propria pagina facebook – Stiamo vivendo anche piccoli segnali di miglioramento,

