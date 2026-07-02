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Spagna-Austria, gol annullato a Cucurella per fallo su portiere: cosa è successo
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Spagna-Austria, gol annullato a Cucurella per fallo su portiere: cosa è successo

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(Adnkronos) – Spagna in gol contro l’Austria, ma la rete di Cucurella viene annullata. Non serve nemmeno l’intervento del Var nel match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Il caso ‘va in scena’ al 29′ del primo tempo caratterizzato dal dominio territoriale delle Furie Rosse. Corner da destra, il portiere austriaco Schlager respinge corto e il pallone finisce sui piedi di Cucurella: botta violenta dell’esterno sinistro e palla in rete. Cucurella esulta, ma la gioia dura poco. L’arbitro giudica fallosa la condotta di Laporte e Cubarsi, ‘colpevoli’ di aver ostacolato in maniera irregolare il portiere austriaco e di aver condizionato l’uscita dell’estremo difensore. Gol annullato. 

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