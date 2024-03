Spagna, Camera approva amnistia per gli indipendentisti catalani

Ora provvedimento in Senato, ci vorranno due, tre mesi

Roma, 14 mar. (askanews) – La Sessione plenaria del Congresso dei Deputati ha approvato il disegno di legge di amnistia per gli indipendentisti catalani e lo trasmette ora al Senato per proseguire la sua elaborazione, dove potrebbe durare altri due mesi.

I deputati hanno votato per primo il parere sulla legge di amnistia, che ha ottenuto 178 voti favorevoli, 172 contrari e nessuna astensione. La votazione congiunta sull’iniziativa legale, effettuata a voce su richiesta dell’opposizione, ha ottenuto lo stesso risultato.

Il testo del PSOE è stato sostenuto da Sumar, Junts, ERC, PNV, EH Bildu, BNG, Podemos e dall’ex ministro José Luis Ábalos, ora nel Gruppo Misto. PP, Vox, UPN e la Coalizione delle Canarie si sono espressi contro. (Segue) vgp Spagna/ Spagna, parlamento approva aministia… -3- Roma, 14 mar. (askanews) – Al Senato l’elaborazione della legge potrebbe richiedere circa due mesi, poiché il PP, che in questa sede parlamentare ha la maggioranza, ha modificato il Regolamento e ha stabilito che questa iniziativa non sarebbe stata trattata con la procedura d’urgenza.

Nel dibattito odierno, il PSOE ha difeso l’utilità della misura di grazia per ripristinare la coesistenza in Catalogna, mentre Junts e ERC hanno indicato di considerarla un “punto di partenza” per altri scenari, come un referendum sull’indipendenza.

