martedì, 7 Ottobre , 25

Spagna, crollo di un edificio a Madrid: dispersi e feriti

L’area isolata, in corso le ricerche dei sopravvissuti

Madrid, 7 ott. (askanews) – Un edificio in ristrutturazione è parzialmente crollato nel centro di Madrid, in Calle de las Hileras, a pochi passi dal Teatro Reale, causando diversi feriti e dispersi. L’area è stata immediatamente isolata dalle autorità, mentre i soccorritori proseguono le ricerche tra le macerie.Secondo quanto riferito dalla polizia di Stato spagnola almeno quattro persone sarebbero rimaste intrappolate sotto le rovine. Al momento i feriti sono tre, una persona sarebbe grave. Secondo fonti locali, i dispersi e i feriti farebbero parte della squadra impegnata nei lavori di riqualificazione dell’edificio, che doveva essere trasformato in un hotel a quattro stelle.

