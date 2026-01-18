lunedì, 19 Gennaio , 26

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: almeno 10 morti e numerosi feriti

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il deragliamento di due treni ad alta velocità ad Adamuz nella zona di Cordoba nel pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio, ha provocato 10 morti e numerosi feriti, di cui 25 gravi secondo la Guardia Civil come riporta ‘El Pais’. I servizi di emergenza sono impegnati nel liberare i passeggeri intrappolati. Il treno della compagnia Iryo, coinvolto nell’incidente, trasportava 300 persone, e la causa del deragliamento è attualmente sconosciuta.  

Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria spagnola, Adif, ha segnalato il deragliamento di un treno Iryo partito da Malaga alle 18,40 e diretto alla stazione di Puerta de Atocha a Madrid. L’incidente è avvenuto appena 10 minuti dopo la partenza, al binario morto di Adamuz, dove il treno deragliato ha attraversato la linea adiacente, colpendo le carrozze 7 e 8 di un altro treno diretto a Huelva.  

 

 

Il presidente della giunta dell’Andalusia Juanma Moreno ha parlato sui social di un “gravissimo incidente ferroviario”, esprimendo “grossa preoccupazione”. 

 

 

I passeggeri di entrambi i treni sono stati evacuati, secondo Adif, e sul posto sono intervenute squadre di emergenza e vigili del fuoco. Hanno confermato i feriti, ma non il numero. Il servizio ferroviario ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia è sospeso a causa dell’incidente. Il servizio sul resto della rete ferroviaria funziona normalmente. Il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, si è recato al centro di emergenza della Renfe presso la stazione di Atocha a Madrid per monitorare la situazione.  

