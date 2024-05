spagna,-exit-poll:-socialisti-in-vantaggio-in-catalogna

Roma, 12 mag. (askanews) – Il candidato del Partito Socialista della Catalogna, Salvador Illa, è in vantaggio vinto nelle elezioni in Catalogna con un risultato di 37-40 seggi, che gli permetterebbe di governare con la sinistra se raggiungesse un accordo con Esquerra Republicana e i Comuni.

Secondo i dati di un sondaggio trasmesso da TVE e TV3 alla chiusura dei seggi elettorali, Illa migliorerebbe così il risultato rispetto ai 33 deputati ottenuti nel 2021.

Il secondo posto andrebbe a Carles Puigdemont, che dichiarò unilateralmente l’indipendenza della Catalogna nel 2017.

Puigdemont, che era la terza forza nel 2021 con 32 seggi, ora migliorerebbe fino alla seconda posizione e salirebbe a 33-36 seggi, il che lo porterebbe molto vicino a Illa.

Esquerra Republicana, che ha governato la Generalitat negli ultimi anni con Pere Aragonés alla guida, scende al terzo posto e passa da 33 a 24-27 deputati.

Il quarto posto potrebbe andare al Partito Popolare, che nel 2021 è stato il partito meno rappresentato nel Parlamento della Catalogna con appena tre rappresentanti. Ora più che triplica quel risultato e sale a 9-12 seggi.

La quarta posizione è però in discussione con Vox, che alle ultime elezioni è stato il primo partito dopo PSC, ERC e Junts. Potrebbe restare sullo stesso livello o subire un leggero calo a dieci parlamentari.

La CUP perde consensi alle urne e scende dai nove di tre anni fa a 6-8. La stessa cosa accade al Commons, che scende da otto a 6-7.

La sorpresa della serata arriverà dall’Alleanza Catalana, il partito indipendentista di estrema destra, che vincerà da 1 a 3 seggi nella Camera regionale. Da parte sua, Ciudadanos scompare dal Parlamento dopo non essere riuscita a ottenere rappresentanti rispetto ai sei ottenuti nel 2021.