Spagna, Fabian Ruiz convocato per gli impegni di Nations League

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, è stato convocato dal CT della Spagna, Luis Enrique, per la prossima pausa Nazionali che scatterà da lunedì.

Spagna, Fabian Ruiz convocato

L’andaluso tornerà così in Nazionale, dopo l’assenza dovuta al caso tamponi e isolamento nei match di ottobre. Fabian è stato convocato per le gare che la sua selezione affronterà contro Olanda, Svizzera e Germania. Queste ultime due sfide saranno valide per le ultime due giornate di Nations League, dove gli iberici sperano di qualificarsi per la final four.

