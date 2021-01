Spagna, mondo del calcio ancora in lutto: Atletico Bilbao sotto shock – Foto

Il mondo del calcio è ancora in lutto. Dopo Maradona e Paolo Rossi, stavolta è si piange una giovane vita. Giovanissima per la verità. È morto a soli 23 anni, Aitor Gandiaga, taletuoso prospetto di proprietà dell’Athletic Bilbao. Secondo indiscrezioni riportate dai quotidiani iberici il calciatore – che giocava in prestito al Gernika (terza serie spagnola) – è rimasto vittima di un terribile incidente stradale.

La notizia è stata ufficializzata dal club basco che ha pubblicato, anche a mezzo social, una nota di cordoglio. Queste le parole scelte dalla società: “Enorme dolore per un giovane che ha lasciato il segno su Lezama. Un grande abbraccio a famiglia, amici e compagni di squadra di Gernika”. La redazione di Calcionapoli1926.it si stringe al dolore del Bilbao e soprattutto dei familiari della vittima.

