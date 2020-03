La situazione in merito al Coronavirus è sempre più complicata e difficile da sostenere. Dopo la Serie A si fermano in altri paesi i campionati: uno di questi è la Liga spagnola. Il governo di Madrid aveva deciso prima per il blocco delle entrare degli italiani, poi ha capito che la situazione era già grave all’interno del paese e ha stabilito la sospensione delle serie. Il presidente della Federcalcio spagnola, Rubiales, si è espresso anche in merito ai provvedimenti che forse prendere l’UEFA. Di seguito le parole raccolte nella conferenza stampa odierna.

Rubiales: “Presto l’Uefa darà indicazioni sulle Nazionali”

Si sta prendendo in considerazione la sospensione delle competizioni UEFA. Non è una decisione di un paese, ma di molti e stiamo parlando sia con la UEFA che con le altre Federazioni. E’ qualcosa di globale e credo che presto la UEFA darà indicazioni anche sulle prossime gare delle nazionali

>> CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL NAPOLI

The post Spagna, Rubiales: “Presto l’Uefa parlerà delle Nazionali” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento