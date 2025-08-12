martedì, 12 Agosto , 25

spagna,-vasto-incendio-a-nord-di-madrid:-un-morto
Spagna, vasto incendio a Nord di Madrid: un morto

Spagna, vasto incendio a Nord di Madrid: un morto

Video NewsSpagna, vasto incendio a Nord di Madrid: un morto
Redazione-web
Di Redazione-web

Decine di persone evacuate, le immagini dall’alto

Tres Cantos (Spagna), 12 ago. (askanews) – Impressionanti immagini aree di Tres Cantos, in Spagna, sobborgo a Nord di Madrid avvolto dalle fiamme.Vigili del fuoco al lavoro durante la notte per domare l’incendio, una persona è morta. Quasi in 200 sono stati evacuati dalle proprie abitazioni per precauzione.Il rogo, alimentato dai forti venti e da un’ondata di caldo torrido che ha colpito il Paese negli ultimi 10 giorni, si è sentito anche a Madrid, avvolta dal fumo.Incendi stanno colpendo tutta la Spagna, soprattutto nel Nord-Ovest e al Sud.

