spagnola-incapto-lancia-in-italia-specialty-coffee-a-bassa-acidità

Con il 20% in più di caffeina e in grani per eliminare le capsule

Roma, 25 giu. (askanews) – Uno specialty cofee a bassa acidità. La startup spagnola Incapto, che quest’anno spegne la sua quarta candelina, punta sul cold brew e lancia anche in Italia una miscela a base di caffè macinato con una percentuale del 20% più elevata di caffeina e sottoposta a un processo di estrazione a freddo che ne riduce l’acidità.

Secondo il rapporto di Zenith Global, negli ultimi 10 anni la vendita di caffè freddo è aumentata del 23% a livello globale e, seppure l’Italia continui a prediligere l’espresso, anche nel nostro Paese si sta affermando il consumo di questa versione. Come riporta una recente indagine effettuata da YouGov, inoltre, il 9% degli italiani consuma caffè freddo regolarmente e questa bevanda rientra tra le 10 più consumate al caffè.

Incapto è anche attenta alla sostenibilità: l’obiettivo della società è liberare il caffè dalle capsule e dalla sua fondazione è riuscita a risparmiare 33 milioni di capsule, riducendo di oltre 174 tonnellate la produzione di rifiuti globali e coinvolgendo nella “rivoluzione del buon caffè” circa 30mila persone.

Quanto al caffè freddo, l’Italia è già ricca di tradizioni: quello shakerato, con ghiaccio, il leccese con latte di mandorla, la granita siciliana, il granito amalfitano e la crema di caffè.