SPAL in Serie B: la sconfitta col Brescia rende matematica la retrocessione

La trentaquattresima giornata di Serie A regala i primi verdetti, la SPAL è matematicamente retrocessa in Serie B dopo la sconfitta patita contro il Brescia in trasferta. UC Sampdoria v SPAL – Serie A Sconfitta e retrocessione con ulteriore beffa per la formazione ferrarese, considerando il vantaggio iniziale firmato da Dabo e la rimonta successiva firmata da Zmrhal con una doppietta messa a segno nel finale. Torna dunque in B la SPAL, dopo tre stagioni in massima serie: i 14 punti di distacco… continua a leggere sul sito di riferimento