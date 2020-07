SPAL-Milan 2-2, le pagelle dei rossoneri: difesa distratta, segnali in avanti

Fischio finale allo stadio Mazza di Ferrara, pareggio per 2-2 raggiunto in extremis dai rossoneri contro la SPAL grazie a un autogol di Vicari. Queste le pagelle del Milan: Donnarumma G. 6 Assiste inerme al pasticcio della difesa e alla magia di Floccari. Calabria 5,5 Anche lui parzialmente colpevole in occasione dell’1-0 di Valoti, sfiora poi il gol con un gran destro al volo. Gabbia 5 Tocco sospetto e goffo nella caotica occasione del gol subito, si tratta di un solo episodio ma condiziona… continua a leggere sul sito di riferimento