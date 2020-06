SPAL, Missiroli: “Il palleggio del Napoli ci ha messo in difficoltà, sul 2-1 potevamo creare qualche pericolo”

Simone Missiroli, centrocampista della SPAL, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della società estense. Il mediano ha commentato la sconfitta della squadra ferrarese al San Paolo contro il Napoli in campionato con il risultato di 3-1.

SPAL, Missiroli: “Il palleggio del Napoli ci ha messo in difficoltà”

“Giocavamo contro una squadra forte, che palleggia molto bene, un palleggio che ci metteva spesso in difficoltà. Anche quando cercavamo di essere aggressivi avevano la qualità per uscirne. Peccato non essere riusciti a rimanere in partita fino alla fine, portando nel finale il 2-1 del primo tempo, dove potevamo sfruttare qualche ripartenza. Il terzo goal del Napoli ha complicato le cose. Come ho detto, sul 2-1 potevamo creare qualche pericolo negli ultimi minuti. Siamo partiti con due punte di peso che aiutavano la squadra nei momenti di difficoltà e si facevano sentire in area di rigore. Rispetto alla gara col Cagliari davanti abbiamo fatto qualcosa in più, ma potevamo fare ancora meglio, perché in diverse occasioni è stata sbagliata la scelta dell’ultimo passaggio. Ora pensiamo subito alla prossima gara col Milan. Per fortuna, le dirette concorrenti alla salvezza continuano ad andare piano: coi rossoneri sarà un’altra occasione da sfruttare”.

