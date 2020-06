Andrea Petagna, attaccante in prestito alla SPAL ma di proprietà del Napoli, questa sera ha trovato il gol contro la sua prossima squadra. Una rete che dimostra l’impegno e la professionalità che ha promesso fino all’ultimo giorno in cui vestirà la maglia della formazione ferrarese, alla ricerca della salvezza.

La punta ha commentato così su Instagram la sconfitta: “Dispiace per il risultato, noi continueremo sempre a dare il massimo. Il San Paolo vuoto era paradossale, spero di tornarci presto per fare ciò che amo. Giocare e segnare, come un bulldozer”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CB_g6IhiEo-/”]

The post SPAL, Petagna: “Dispiace per il risultato, il San Paolo vuoto è paradossale” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento