SPAL, Petagna: “Giocare in estate sarà faticoso, ma ci siamo. Napoli? Ho già i brividi”

Andrea Petagna, attaccante SPAL ma di proprietà del Napoli, è intervenuto oggi ai microfoni di Rai Sport per commentare la possibile ripresa del campionato nei mesi estivi.

“Siamo pronti per giocare in estate, sarà più faticoso per via del caldo. Speriamo che siano partite giocate di sera, in questo modo le temperature saranno più fresche. Manchiamo solo noi italiani. In Germania hanno già cominciato e presto ricominceranno anche in Spagna e in Inghilterra, ho letto. Sarà strano giocare senza pubblico, noi della SPAL siamo abituati ad avere un pubblico che ci spinge tanto. Raggiungere la salvezza sarà più difficile, dobbiamo farlo per la città e per i tanti tifosi che ci seguiranno da casa”.

Petagna: “Guardo le partite del Napoli, mi vengono i brividi”

“Cosa mi viene in mente se penso al Napoli? Lo stadio San Paolo e i tifosi azzurri. Ogni volta che guardo le partite del Napoli è un’emozione unica, vengono i brividi già a vederle da casa, figuriamoci in campo… Soprattutto le partite europee.

Sarà un onore giocare insieme a Mertens e Insigne, due calciatori che mi ammiro e piacciono da morire per come giocano. In tutti questi anni hanno sempre fatto benissimo a Napoli. Non vedo l’ora di potermi allenare insieme a loro e giocare insieme a loro per imparare tanto e crescere ancora di più. Posso fare tanti auguri al presidente De Laurentiis, spero potremo vederci presto. Non vedo l’ora di fare gol per lui, per il Napoli, per la città”.

Sogni e obiettivi per la stagione

“Il mio primo sogno e obiettivo è salvare la SPAL, poi di vincere tante partite con il Napoli e fare gol al San Paolo. Una volta fatte bene queste due cose, sarà la maglia azzurra della Nazionale, che penso sia il sogno di tanti ragazzini quando iniziano a giocare a calcio”.

