Andrea Petagna, attaccante della SPAL, ha condiviso su Instagram un video di Napoli. La SPAL infatti è nella città partenopea: domani ci sarà la sfida contro gli azzurri…

SPAL, Petagna si gode Napoli: video panoramico su Instagram

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

Certamente per Petagna avrà un sapore molto speciale. L’attaccante degli emiliani infatti è stato comprato dagli azzurri a gennaio, ma lasciato in prestito ancora a Ferrara. Il bomber ex Milan arriverà a Napoli per la prima volta come calciatore di proprietà partenopea, ma ancora con una divisa diversa indosso. Nel frattempo si gode il panorama all‘Hotel NH Panorama di via Medina, ma attende con ansia la partita di domani: un po’ per la SPAL (che lotta stabilmente per non scendere in Serie B) e un po’ per l’emozione di entrare al San Paolo. Seppur vuoto, fa comunque la sua bella figura…

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

Cagni difede Gattuso

Gigi Cagni, noto allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle possibilità di Gennaro Gattuso. Il tecnico infatti ha voluto sottolineare un paio di aspetti del tecnico del Napoli. Di seguito le sue parole. (clicca qui per leggere tutto)

The post SPAL, Petagna si gode Napoli: filmato panoramico su Instagram. Il video appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento