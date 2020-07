Spal-Roma 1-6, le pagelle giallorosse: Peres doppietta da sogno. Zaniolo coast-to-coast

La Roma spazza via la Spal con un netto 6-1 esterno. Spiccano la doppietta di Bruno Peres e il grandissimo gol di Nicolò Zaniolo. SPAL v AS Roma – Serie A PAU LOPEZ 5 – Esco non esco + zero reattività = gol di Cerri. A questo aggiunge due dormite colossali solo nel primo tempo: Nightmare MANCINI 6,5 – Nel primo tempo pressa altissimo, spesso oltre la linea di centrocampo. Buona prova la sua (dal 55′ CETIN 6 – Si rivede dopo tempo immemore ed ha subito l’occasione su corner, ma non trova la… continua a leggere sul sito di riferimento