SPAL, Semplici: “Petagna si è meritato questa chance importantissima. Ecco cosa gli auguro”

Negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato, il Napoli, dopo una trattativa lampo ma non priva di ostacoli, è riuscito a strappare Petagna alla SPAL. L’attaccante aveva subito apprezzato la destinazione partenopea ma aveva trovato subito il muro del club. Il motivo? Alla squadra serve ancora il suo talento per mettere in cassaforte la salvezza. Per questo motivo, il lavoro del ds Giuntoli si è dovuto intensificare sul mercato fino alla definizione della formula che ha messo d’accordo tutti. Da un lato i partenopei che hanno raggiunto l’obiettivo, dall’altro il calciatore, che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con uno stipendio di 1,8 milioni a stagione. Ed, infine, la società ferrarese che potrà servirsi del calciatore, in prestito, per il resto della stagione.

Il commento del tecnico

Intervenuto in conferenza stampa, per presentare la prossima sfida alla Lazio, Leonardo Semplici, allenatore della SPAL ha parlato del trasferimento di Petagna al Napoli:

“Come penso? Che Andrea si sia meritato di avere l’occasione di giocare in una grande squadra. Ho cercato di migliorarlo, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto finalizzativo. Lui stesso è stato sul fatto, ma non ne avevo dubbi, debba ancora contribuire in modo importante al finale di stagione della nostra squadra. Si è meritato una chance importantissima e spero faccia un grande finale di stagione”.

Il commento del calciatore

Nei giorni scorsi sono arrivate anche le parole dello stesso Petagna in vista della prossima avventura con la maglia del Napoli. L’attaccante ha affidato il suo pensiero ai suoi canali social:

“Questa foto è il coronamento di un sogno, quello di giocare in un grande club, per un club ricco di storia e passione. Sono pronto per questa nuova sfida, daró tutto me stesso per ricambiare la fiducia dimostrata in questi giorni dal Napoli e dai suoi tifosi. Prima però c’è una missione da portare a termine”.

