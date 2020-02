​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Altra brutta sconfitta per la ​Spal: i ferraresi perdono in casa contro il Sassuolo per 1-2. La squadra guidata da Leonardo Semplici era riuscita ad andare avanti nel punteggio nel primo tempo, grazie alla rete del difensore Bonifazi, salvo poi farsi rimontare nella ripresa: è arrivato infatti prima il pareggio su rigore di Caputo e poi il gol al novantesimo di Boga. La Spal ora…

L'articolo Spal, Semplici verso l'esonero: tutti i possibili sostituti

