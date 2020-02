Spalletti: “Contatti col Milan? Sì ma mi pagano per stare a casa. Inter? Dà seguito al mio lavoro”

Segui 90minsu Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Luciano Spalletti, ex tecnico dell’​Inter, è tornato a parlare e lo ha fatto a margine degli Italian Sport Awards. L’allenatore toscano si è soffermato su tanti aspetti dell’attualità calcistica e, innanzitutto, non ha mancato di parlare del proprio futuro e delle voci legate al ​Milan, poi tradotte in un niente di fatto. Queste le parole di Spalletti: Pronto per un’altra… continua a leggere sul sito di riferimento