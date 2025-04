“Spara a Giorgia”: la scritta spunta a Milano al corteo pro-Pal, è polemica. Violenze e vetrine rotte

(La foto della scritta è stata pubblicata sui social da Matteo Salvini)

BOLOGNA – Tensioni a Milano per il corteo nazionale pro Palestina, dove si sono verificati momenti di tensione con bandiere di Israele bruciate, vetrine rotte e scontri con la polizia in piazzale Baiamonti. Dopo gli scontri, le forze dell’ordine hanno fermato 10 giovani, anarchici che sono stati portati in questura. È polemica, poi, per una scritta che è stata tracciata con la vernice rossa sul bancomat Bpm in piazzale Lagosta: “Spara a Giorgia”. Il centrodestra insorge, gridando alla “gravità inaudita” di queste parole. Qualcuno evoca addirittura gli anni di piombo. Salvini attacca i “soliti pacifisti”, dietro cui si nasconderebbero in realtà facinorosi e portatori di messaggi di odio e violenza.

SALVINI: “SOLIDARIETÀ MELONI, ECCO ‘PACIFISTI’ CHE VANNO IN PIAZZA IL 25 APRILE”

“Solidarietà a Giorgia per le minacce. Questi sarebbero i ‘pacifisti’ che il 25 aprile andranno in piazza cercando fascisti che non ci sono, mentre il primo maggio parleranno di lavoro anche se non hanno mai faticato”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini sui social.

Solidarietà a Giorgia per le minacce. Questi sarebbero i “pacifisti” che il 25 aprile andranno in piazza cercando fascisti che non ci sono, mentre il primo maggio parleranno di lavoro anche se non hanno mai faticato. pic.twitter.com/73h36t0gyr— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 12, 2025

SANTANCHÈ: “ECCO VERO VOLTO PACIFISTI”

“Ecco il vero volto dei pacifisti di sinistra, gridano ‘no al riarmo’ e poi scrivono su una vetrina ‘spara a Giorgia’ a una manifestazione ProPal”. Così sui social la ministra al Turismo, Daniela Santanchè.

BIGNAMI (FDI): “SCRITTA CONTRO MELONI RIEVOCA ANNI PIOMBO”

“La scritta apparsa oggi su una vetrina a Milano è gravissima. ‘Spara a Giorgia’ non è soltanto una minaccia odiosa, non è soltanto un incitamento alla violenza, ma rievoca quegli anni di piombo che segnato profondamente la nostra Nazione. Mi auguro che le opposizioni non esitino a condannare duramente l’accaduto. Il dissenso, anche quando aspro, mai può arrivare a simili forme di brutale intolleranza che avvelenano la nostra democrazia. Al presidente Meloni tutta la mia solidarietà e dei deputati di Fratelli d’Italia”. Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

LA RUSSA: “SOLIDARIETÀ A MELONI E FORZE ORDINE, IN TROPPI SCHERZANO CON FUOCO”

“Scritte minacciose rivolte a Giorgia Meloni e vergognose aggressioni ai danni delle Forze di polizia durante il corteo pro Palestina a Milano. Fatti gravissimi che continuano a ripetersi a ogni manifestazione e che sono il frutto di una pericolosa campagna di demonizzazione dell’avversario politico e delle donne e degli uomini in divisa. In troppi continuano a scherzare con il fuoco. Al Presidente del Consiglio e alle Forze dell’ordine giunga la mia solidarietà e quella del Senato della Repubblica”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

DONZELLI (FDI): “SINISTRA SMETTA DI FOMENTARE CLIMA ODIO”

“A forza di gridare al pericolo antidemocratico del governo Meloni, incitare alla rivolta sociale e alzare i toni tutti i giorni come se fossimo in una guerra civile, era più che prevedibile che accadesse: in piazza i violenti hanno preso seriamente le parole dei vari piddini e postgrillini e hanno invitato a sparare al Presidente del Consiglio. Solidarietà a Giorgia Meloni che non si farà certo intimidire”. È quanto dichiara in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, in riferimento alla scritta ‘Spara a Giorgia’ fatta sulla vetrina di una banca in piazzale Lagosta a Milano da un gruppo di manifestanti oggi durante il corteo nazionale pro Palestina, che ha registrato anche scontri con la polizia e la distruzione di alcune telecamere di sicurezza.“Invito la sinistra a smetterla con questi toni prima che qualche estremista dei centri sociali o ProPal passi dalle parole ai fatti”, conclude.

