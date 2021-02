Spara al dog sitter e rapisce due cani di Lady Gaga

AGI – Un uomo ha sparato al dog sitter e ha portato via due bulldog francesi di Lady Gaga. E’ successo a Hollywood, intorno alle 22 di mercoledì. L’uomo, armato di una semiautomatica, dopo aver sparato è scappato in auto portandosi via i due cani di razza.

La persona ferita è stata portata in ospedale dove le sue condizioni sono state giudicate “stabili” ma non gravi. Lady Gaga ha offerto mezzo milione di dollari di ricompensa per riavere i suoi cani. Lo staff ha messo a disposizione una email, KojiandGustav@gmail.com, dai nomi dei due cani, Koji e Gustav,

