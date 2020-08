Sparatoria a Catania, due morti e quattro feriti

Sparatoria con due morti e quattro feriti questa sera poco prima delle 20 a Catania nel popolare quartiere di Librino, in via Grimaldi. Sul posto i carabinieri del reparto operativo di Catania per identificare le due persone decedute: al vaglio degli inquirenti l’ipotesi investigativa che le sei persone facciano parte di due gruppi criminali contrapposti. L’inchiesta è stata avviata dalla procura distrettuale di Catania.

