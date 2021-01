Sparatoria a Indianapolis, morte cinque persone

AGI – Cinque persone, tra cui una donna incinta, sono state uccise a Indianapolis in una sparatoria. Una sesta persona, un minorenne, è in ospedale in gravi condizioni. La polizia era stata allertata da una segnalazione anonima che parlava di diversi colpi d’arma da fuoco sentiti nella notte.

Gli agenti hanno trovato per strada un minorenne insanguinato. Dopo pochi minuti, in un residence poco distante, sono stati trovati i corpi di cinque persone: tutte uccise da armi da fuoco. Le vittime avevano tra i 13 e i 42 anni. Klara Hawkins, 19 anni, era incinta. E’ morto anche il bambino.

