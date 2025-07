sparatoria-a-manhattan,-uccide-quattro-persone-prima-di-togliersi-la-vita

(Adnkronos) –

Sparatoria a New York. Un uomo ha aperto il fuoco in un grattacielo di Manhattan lunedì nel tardo pomeriggio (poco dopo mezzanotte in Italia), uccidendo almeno quattro persone prima di togliersi la vita.

Tra le vittime c’è un agente del Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) di 36 anni, ha dichiarato il sindaco Eric Adams in una conferenza stampa, descrivendo l’incidente come un “atto insensato di violenza con armi da fuoco”. Le altre vittime sono due uomini e una donna. Secondo Adams, un’altra persona è ricoverata in condizioni critiche.

Le telecamere del grattacielo mostrano l’assalitore – un 27enne di Las Vegas, con una storia di disturbi mentali – scendere da una Bmw nera imbracciando un fucile M-4. L’uomo, una volta entrato nell’edificio, ha aperto immediatamente il fuoco, secondo il commissario della polizia di New York Jessica Tisch. Ha sparato all’agente di polizia nell’atrio, a una donna nascosta dietro un pilastro e a una guardia di sicurezza. Una donna che usciva da un ascensore è stata risparmiata, mentre l’assassino è salito al 33esimo piano, dove si trova la società immobiliare Rudin Management e dove ha ucciso un’altra persona prima di spararsi.

Il grattacielo teatro della tragedia si trova al 345 di Park Avenue e ospita gli uffici della società di investimenti Blackstone e della National Football League, anche se il movente e la scelta del luogo rimangono poco chiari. Il veicolo del sospetto, immatricolato in Nevada, conteneva diverse armi e munizioni. Secondo le autorità di Las Vegas, il presunto assalitore aveva una storia di problemi mentali, ma nonostante questo aveva una regolare licenza per il possesso di armi.

A New York sarebbe arrivato ieri dopo aver guidato attraverso ilk Paese dal Nevada.