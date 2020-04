Colpi di arma da fuoco a Ostia, sul litorale della Capitale. Un 51enne romano si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Grassi con una ferita ad una gamba. L’uomo, accompagnato dalla sorella che però non è entrata nel nosocomio, ha raccontato di essere stato raggiunto da un proiettile a via Forni. Secondo quanto si apprende, il 51enne sarebbe il cognato di Roberto Spada, condannato all’ergastolo in primo grado per associazione mafiosa.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Sparatoria a Ostia, ferito il cognato di Roberto Spada proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento