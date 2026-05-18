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Sparatoria al centro islamico a San Diego, 3 morti. Salvi gli alunni
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Sparatoria al centro islamico a San Diego, 3 morti. Salvi gli alunni

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Roma, 18 mag. (askanews) – In una sparatoria al Centro islamico di San Diego, in California, complesso che conta circa 5.000 membri ed è la moschea più grande della contea che funge da luogo di preghiera, spazio di ritrovo e scuola islamica a tempo pieno sono stati ufficialmente confermati 3 morti: una guardia di sicurezza del complesso nonché 2 persone di 17 e 19 anni, secondo la polizia gli iniziatori dell’azione criminale. Secondo il Washington Post i morti sono in tutto 5.

I due presunti responsabili sarebbero stati trovati morti in un veicolo, non è chiaro (le fonti divergono) se si sono suicidati o sono stati uccisi dagli agenti. Un testimone ha riferito di avere sentito circa 30 colpi di arma da fuoco. La polizia è entrata in azione tempestivamente con molti mezzi. Subito dopo l’Imam della moschea ha rassicurato in un video sullo stato degli alunni e dei frequentanti del centro che erano sul posto in quei momenti, e le sue parole sono state confermate dalla polizia. Non è tuttavia ancora chiara la dinamica precisa dell’accaduto.

La polizia ha detto di considerare l’accaduto “un crimine di odio”, fino a prova contraria. A conclusione è arrivato il commento di Trump: “Una situazione terribile”, ha affermato il presidente, aggiungendo che quanto successo sarà preso in seria considerazione.

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