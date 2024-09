Sparatoria Georgia, uccisi due studenti e due insegnanti

Altre 9 persone in ospedale, fermato uno studente di 14 anni

Winder (Georgia), 4 set. (askanews) – E’ di quattro morti e almeno 9 feriti il bilancio della sparatoria alla Apalachee high school a Winder, in Georgia. Le vittime sono due studenti e due insegnanti, mentre 9 persone sono state portate in ospedale.A fare fuoco sui compagni e sui professori Colt Gray, 14 anni, studente della scuola dove è avventa la sparatoria, il giovane è stato arrestato.”È stato spaventoso, credo, perché chiunque avrebbe potuto essere a essere colpito, e ci sono quattro morti. È spaventoso sapere che avresti potuto essere tu.” ha raccontato una studentessa della scuola.Nelle ore successive all’attacco è emerso che il killer era già stato interrogato nel 2023 per minacce online, ma negò ogni responsabilità. L’Fbi ha precisato che all’epoca non c’erano gli estremi per un arresto.Sulla vicenda è intervenuto il presidente Joe Biden condannando la sparatoria: “Non possiamo continuare ad accettare questi crimini – ha scritto in un comunicato – come una cosa normale”. Poi l’appello ai repubblicani: “Dopo decenni di inerzia, i repubblicani al Congresso devono finalmente dire: “Quando è troppo è troppo”. Devono lavorare con i democratici per approvare una legge di nuonsenso sulle armi”.