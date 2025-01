Sparatoria in Montenegro, 10 morti: è caccia al killer

(Adnkronos) – Un uomo armato ha aperto il fuoco a Cetinje, in Montenegro, uccidendo 10 persone, tra cui due minori. Le autorità riferiscono che il sospettato è ancora in libertà. La Polizia ha invitato i cittadini a non uscire dalle abitazioni, mentre ancora sono in corso le ricerche dell’aggressore.

“Nel pomeriggio, in un ristorante a Bajice, AM, 45 anni, ha ucciso diverse persone con armi da fuoco. L’uomo armato è poi uscito dal locale ed è fuggito”, hanno riferito i media del Montenegro. “Una terribile tragedia ci ha colpito tutti, nel villaggio di Bajice vicino a Cetinje”, ha detto alla Tv pubblica il primo ministro Milojko Spajic.