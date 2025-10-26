domenica, 26 Ottobre , 25

Morta June Lockhart, la mamma star di ‘Lassie’ aveva 100 anni

(Adnkronos) - E' stata un'attrice simbolo della televisione...

Furto dei gioielli della corona al Louvre, fermati due sospetti

(Adnkronos) - Due uomini sono stati fermati e...

Centrosinistra, Follini: “Moderati sì, ma con più coraggio se si vuole incidere”

(Adnkronos) - "Ci deve pur essere qualche ragione...

Avanti indagini sull’incidente a Roma, altri filmati dalla Colombo per capire come è morta Beatrice

(Adnkronos) - Proseguono le indagini della polizia locale...
sparatoria-nel-campus-della-lincoln-university,-almeno-un-morto-in-pennsylvania
Sparatoria nel campus della Lincoln University, almeno un morto in Pennsylvania

Sparatoria nel campus della Lincoln University, almeno un morto in Pennsylvania

DALL'ITALIA E DAL MONDOSparatoria nel campus della Lincoln University, almeno un morto in Pennsylvania
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una persona è stata uccisa e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera alla Lincoln University, in Pennsylvania, al termine di una partita di football. L’episodio si è verificato nei pressi dell’International Cultural Center dell’ateneo, durante i festeggiamenti per l’homecoming, le celebrazioni per il ritorno “ritorno a casa” degli ex studenti. Lo riporta Abc News.  

“È stata una notte devastante. La scena era caotica e la gente fuggiva in ogni direzione”, ha dichiarato in conferenza stampa il procuratore della contea di Chester, Chris de Barrena-Sarobe. Un sospetto è stato fermato mentre in possesso di un’arma da fuoco, ma le autorità non escludono la presenza di un complice. Gli investigatori ritengono che non si tratti di una sparatoria pianificata. Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha espresso solidarietà all’università, frequentata principalmente da studenti afroamericani.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.