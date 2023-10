Sparatoria nel centro di Bruxelles, due vittime. Il killer: sono dell’Isis

Uccise due persone di nazionalità svedese. L’uomo in fuga

Roma, 16 ott. (askanews) – Un uomo ha aperto il fuoco nel centro di Bruxelles uccidendo due persone di nazionalità svedese e si è dato alla fuga.

In un video diffuso in rete l’uomo rivendica la sua appartenenza allo Stato islamico e si vanta di aver eliminato dei non credenti, afferma di avere sparato per “vendicare i musulmani”. Slayem Slouma (il nome nel video) stamattina aveva scritto un messaggio sul bambino musulmano accoltellato domenica a Chicago, sostenendo che se fosse stato cristiano “lo avremmo definito terrorismo e non crimine brutale”. Nel video circolato in rete, sostiene che “viviamo e moriamo per la nostra religione”. Secondo testimoni oculari a Bruxelles, citati da Sudinfo, l’uomo indossava un gilet arancione fluorescente. Le due vittime sarebbero di nazionalità svedese e indossavano la maglia della nazionale svedese, probabilmente tifosi arrivati per la partita di qualificazione agli Europei. Il sospettato è fuggito a bordo di uno scooter.

A seguito della sparatoria la partita è stata sospesa.