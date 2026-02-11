sparatoria-nella-scuola-in-canada:-8-morti-e-27-feriti,-tra-le-vittime-anche-il-killer,-un-18enne-con-disturbi-mentali

Photo credit: CBC News: The National / YouTube

ROMA – È di otto morti e ventisette feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola secondaria a Tumbler Ridge, ex cittadina mineraria a nord di Vancouver, Canada, di poco più di due mila abitanti. Con il passare delle ore sono emersi ulteriori dettagli dopo le prime vaghe informazioni su come si sia sviluppata quella che è una vera e propria strage di giovanissimi.

IL KILLER, CHI È

Secondo le prime ricostruzioni, della mattinata, ad aprire il fuoco alla Tumbler Ridge Secondary School, sarebbe stata una donna che si sarebbe uccisa prima dell’arrivo della polizia. Gli ultimi aggiornamenti invece, dati dalla polizia federale canadese nel corso di una conferenza stampa a Surrey, Columbia Britannica, hanno fatto luce sull’identità del presunto attentatore, trovato poi senza vita nell’istituto, per una feria d’arma da fuoco autoinflitta. Si tratta di Jesse Va Rootselaar, 18 anni. Come riferisce l’emittente canadese Cbc, il vice commissario Dwayne McDonald ha spiegato ai cronisti che Van Rootselaar alla nascita di genere maschile, si era identificata poi come donna e aveva iniziato la transizione circa sei anni fa. Aveva abbandonato la scuola circa quattro anni fa.

LA POLIZIA AVEVA GIÀ SEQUESTRATO LE ARMI ALL’ASSASSINO

Prima della sparatoria nell’istituto scolastico si ritiene che la killer abbia ucciso la madre e il fratello a casa propria, per poi essersi diretta nella scuola che si trova non distante dall’abitazione. Secondo McDonald, la polizia era già intervenuta in passato nella casa del sospettato, a seguito di chiamate e segnalazioni per problemi derivati dalla sua salute mentale e aveva sequestrato armi da fuoco, che però sono state successivamente restituite.

LE VITTIME, CHI SONO

Oltre alla madre e al fratello, le vittime di Van Rootselar sono un’insegnate di 39 anni e 5 giovanissimi: tre ragazzine di 12 anni, e due ragazzini di 12 e 13 anni. Un corpo senza vita è stato trovato in una tromba delle scale e altri nella biblioteca della scuola, una vittima è morta durante il trasporto in ospedale.Gli agenti all’interno della scuola hanno recuperato un’arma lunga e una pistola modificata. Nessuna delle due era intestata a Van Rootselaar, la cui licenza di porto d’armi è scaduta nel 2024. La polizia non ha però chiarito il movente, è stato riferito solo che non è stato trovato alcun biglietto che potesse spiegare il gesto.

IL CORDOGLIO DEL PREMIER CANADESE CARNEY

Sui social le parole del primo ministro canadese Mark Carney che si è detto devastato dalla vicenda: “Le mie preghiere e le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie e agli amici che hanno perso i propri cari in questo orribile atto di violenza. Mi unisco ai canadesi nell’esprimere la mia solidarietà a coloro le cui vite sono cambiate per sempre oggi e nel rendere omaggio al coraggio e all’altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini. La nostra capacità di restare uniti nei momenti difficili è la cosa migliore del nostro Paese: la nostra empatia, la nostra unità e la nostra compassione reciproca”.

Je suis bouleversé par la terrible fusillade qui a eu lieu aujourd'hui à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique. Mes prières et mes sincères condoléances vont aux familles et aux amis qui ont perdu des êtres chers dans cet acte de violence horrible.



Je me joins aux Canadiennes… — Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026

TAJANI: PENSIERO A MORTI E FERITI TERRIBILE SPARATORIA IN LICEO

“Rivolgo il mio pensiero al Canada e ai morti e feriti della terribile sparatoria avvenuta in un liceo. Un atto di violenza che ha colpito vittime innocenti. Le mie condoglianze e quelle del Governo italiano al popolo canadese e alle famiglie delle vittime”. Lo scrive su x il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

METSOLA: EUROPA CONDIVIDE VOSTRO DOLORE E SOFFERENZA

“Il mio cuore è rivolto a tutti coloro che

sono stati colpiti in Canada dalle sconvolgenti sparatorie di

massa in Tumbler Ridge che hanno causato così tanti morti e

feriti. L’Europa condivide il vostro dolore e la vostra

sofferenza. Siamo con voi”. Lo scrive su X la presidente del

parlamento europeo Roberto Metsola.

MERZ: NOTIZIE TERRIBILI, PROFONDAMENTE ADDOLORATO

“Stamattina abbiamo ricevuto terribili

notizie dal Canada. Le numerose vittime di una sparatoria in una

scuola ci hanno profondamente addolorato. I nostri pensieri sono

rivolti alla popolazione di Tumbler Ridge, che piange la perdita

di amici e familiari. Auguro ai feriti una pronta guarigione”. Lo

scrive su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

MACRON: ORRORE IN UNA SCUOLA, FRANCIA AL FIANCO DEI CANADESI

“L’orrore ha colpito una scuola a Tumbler

Ridge, in Canada. I nostri pensieri sono rivolti alle famiglie

delle vittime, ai feriti e all’intera comunità educativa. La

Francia è al fianco dei canadesi”. Lo scrive su X il presidente

francese Emmanuel Macron.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it