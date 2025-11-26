sparatoria-vicino-alla-casa-bianca,-colpiti-due-soldati-della-guardia-nazionale

(Adnkronos) – Sparatoria oggi a Washington, a pochi isolati dalla Casa Bianca, dove due soldati della Guardia Nazionale sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco. Un sospetto è in custodia ed è ricoverato in ospedale.

Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha riferito ai giornalisti che i due membri della Guardia Nazionale versano in condizioni critiche. Sarebbero stati colpiti alla testa, hanno riferito due funzionari statunitensi informati sulle indagini e citati dalla Nbc. La sparatoria, ha poi spiegato Patel nel corso di una conferenza stampa, sarà oggetto di indagine a livello federale e sarà trattata come un’aggressione a un agente delle forze dell’ordine. L’Fbi condurrà le indagini, ha precisato.

“E’ con grande dolore che possiamo confermare che entrambi i membri della Guardia Nazionale della West Virginia, colpiti oggi a Washington DC, sono deceduti a causa delle ferite riportate”, aveva scritto in precedenza su X il governatore della West Virginia, Patrick Morrisey, salvo poi aggiungere poco dopo che sulle loro condizioni c’erano ”notizie contrastanti”.

Morrisey ha inviato più di 300 membri della Guardia Nazionale della West Virginia a Washington DC ad agosto, per supportare l'”emergenza di sicurezza pubblica” di Donald Trump. Ciò ha comportato l’invio di centinaia di soldati della Guardia Nazionale nella capitale e l’assunzione del controllo del dipartimento di polizia di Washington per un mese.

”L’animale che ha sparato è gravemente ferito”, ha scritto Trump sul suo Truth Social, “pagherà un prezzo molto alto”.

Il presidente americano ha chiesto che altri 500 soldati della Guardia Nazionale vengano dispiegati a Washington DC. Lo ha dichiarato il capo del Pentagono Pete Hegseth, annunciando che presenterà la richiesta al Segretario dell’Esercito. “Questo non farà che rafforzare la nostra determinazione a garantire che Washington DC sia sicura e bella”, ha affermato Hegseth.

Intanto il Dipartimento di Giustizia ha chiesto alla corte d’appello federale di sospendere d’urgenza l’ordinanza emessa la scorsa settimana dal giudice Jia Cobb con cui si chiedeva di rimuovere la Guardia Nazionale da Washington perché considerata illegale.

L’uomo arrestato per la sparatoria si è avvicinato agli agenti prendendoli di mira e ha sparato prima a uno di loro che si trovava a pochi metri di distanza. Lo scrive la Cnn citando tre fonti delle forze dell’ordine che ricostruiscono la dinamica della sparatoria. Una delle fonti ha poi affermato che il sospettato ha successivamente sparato all’altro agente che stava cercando di nascondersi dietro la pensilina di una fermata dell’autobus. Una fonte ha riferito che il sospettato non sta collaborando con gli investigatori e che al momento dell’arresto non aveva con sé alcun documento identificativo.

Il presunto attentatore è stato colpito quattro volte, dopo aver sparato agli agenti della Guardia Nazionale, hanno riferito fonti della polizia alla Cbs confermando che il sospettato è in custodia e ricoverato in ospedale.

La polizia di Washington ha dichiarato che non ci sono altri sospettati, a parte quello attualmente in custodia. “Al momento non ci sono indicazioni che ci fossero altri sospettati. L’unico sospettato coinvolto in questo incidente è stato colpito durante lo scambio” a fuoco con gli agenti ed ”è stato trasportato in ospedale per le cure del caso”, ha spiegato Jeff Carroll, vice capo esecutivo del Dipartimento di Polizia Metropolitana.

Il vicepresidente JD Vance ha parlato della sparatoria incontrando i militari a Fort Campbell, nel Kentucky, per il Ringraziamento. ”Non conosciamo ancora il movente. C’è molto che non abbiamo ancora capito”, ha detto Vance. Quello che è accaduto, ha aggiunto, “penso che sia un triste promemoria del fatto che i soldati, che siano in servizio attivo, di riserva o della Guardia Nazionale, sono la spada e lo scudo degli Stati Uniti d’America”.

”E’ stato un attacco mirato” contro gli agenti della Guardia Nazionale di Washington, ha dichiarato la sindaca di Washington Muriel Bowser nel corso di una conferenza stampa.

La Casa Bianca è stata riaperta per coloro che sono in possesso di ‘un pass di sicurezza’ dopo essere stata messa in lockdown.

L’aeroporto nazionale Reagan ha riaperto dopo aver sospeso i voli ”per motivi di sicurezza” ma alcuni collegamenti sono ancora in ritardo. Lo ha annunciato la Federal Aviation Administration che aveva sospeso i voli allo scalo Reagan mentre un elicottero della polizia di Washington sorvolava la Casa Bianca. Circa una decina di voli in arrivo hanno sorvolato il Maryland e la Virginia per circa 30 minuti, ha precisato il Washington Post. Le norme di sicurezza introdotte dopo il mortale incidente di gennaio che ha coinvolto un jet regionale e un Black Hawk dell’esercito vicino all’aeroporto impediscono agli aerei di linea di atterrare quando ci sono elicotteri in volo nelle vicinanze.