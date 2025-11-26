sparatoria-vicino-la-casa-bianca,-morti-due-membri-della-guardia-nazionale

ROMA – Sparatoria nel centro di Washington Dc, nei pressi della Casa Bianca. Due membri della Guardia Nazionale sono morti a seguito delle ferite d’arma da fuoco. A confermarlo è stato il governatore della Virginia Occidentale, Patrick Morrisey, in un post su X.

“È con grande dolore che possiamo confermare che entrambi i membri della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale, colpiti oggi a Washington, DC, sono deceduti a causa delle ferite riportate- si legge nel messaggio-. Questi coraggiosi cittadini della Virginia Occidentale hanno perso la vita al servizio del loro Paese. Siamo in costante contatto con le autorità federali mentre le indagini proseguono. Tutto il nostro Stato è vicino al dolore delle loro famiglie, dei loro cari e della comunità della Guardia Nazionale. Il West Virginia non dimenticherà mai il loro servizio né il loro sacrificio, e chiederemo la piena responsabilità per questo atto orribile”.

Non è chiara, al momento, la dinamica della sparatoria. La polizia di Washington ha, però, fermato un sospettato e “la scena messa in sicurezza”, chiedendo ai cittadini di non avvicinarsi all’area interessata. Non risultano altri coinvolti oltre ai due uomini deceduti.

IL PRESIDENTE TRUMP: “L’ANIMALE PAGHERÀ UN PREZZO ALTISSIMO”

Il presidente Trump – in Florida per la festività del Ringraziamento, in calendario domani 27 novembre- è stato informato immediatamente di quanto accaduto. Su Truth, prima che arrivasse la notizia del decesso dei due uomini, ha commentato la vicenda scrivendo: “L’animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anch’esso gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo. Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutti i nostri militari e le forze dell’ordine. Queste sono persone davvero straordinarie. Io, come Presidente degli Stati Uniti, e tutti coloro che collaborano con l’Ufficio Presidenziale, sono con voi!”.

La Guardia Nazionale è dispiegata nelle strade Washington Dc dallo scorso agosto nell’ambito di un’operazione voluta da Trump per reprimere la criminalità nella città.

