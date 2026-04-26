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Spari a cena media, Trump: aggressore aveva molte armi, un uomo malato
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Spari a cena media, Trump: aggressore aveva molte armi, un uomo malato

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“Inaspettato, agenti hanno reagito in modo incredibile”

Washington, 26 apr. (askanews) – “È stato davvero inaspettato, ma i servizi segreti e le forze dell’ordine hanno reagito in modo incredibile. Si trattava di un evento dedicato alla libertà di parola che avrebbe dovuto riunire esponenti di entrambi i partiti e rappresentanti della stampa. E in un certo senso è stato proprio così, perché si sono semplicemente uniti: ho visto una sala completamente unita, ed è stato, in un certo senso, molto bello, una cosa davvero bella da vedere. Un uomo ha assaltato un posto di controllo di sicurezza armato di diverse armi. È stato neutralizzato da alcuni membri molto coraggiosi dei servizi segreti, che hanno agito con grande rapidità.””L’uomo è stato catturato. Stanno andando al suo appartamento. Immagino che viva in California, ed è una persona malata, una persona molto malata. E non vogliamo che cose del genere accadano.”

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