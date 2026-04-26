domenica, 26 Aprile , 26
HomeVideo NewsSpari alla cena di Trump con i corrispondenti, ferito un agente
spari-alla-cena-di-trump-con-i-corrispondenti,-ferito-un-agente
Spari alla cena di Trump con i corrispondenti, ferito un agente
Video News

Spari alla cena di Trump con i corrispondenti, ferito un agente

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Attentatore un 31enne californiano

Washington, 26 apr. (askanews) – In queste immagini il momento in cui Trump e la sua famiglia vengono portati via dall’annuale cena della stampa accreditata alla Casa Bianca, dopo il tentativo di irruzione di un uomo armato che è riuscito a sparare alcuni colpi ferendo un agente. L’aggressore, che è stato poi fermato, non è arrivato nella sala in cui c’erano oltre 2.600mila persone fra giornalisti e i principali membri del governo americano, ma ha sparato nella lobby dell’hotel Hilton in cui si stava svolgendo l’evento ed è stato bloccato dagli agenti. Ora è in custodia. Si tratta di un 31enne californiano identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni. Subito dopo gli spari nella sala si è scatenato il panico, le persone si sono nascoste sotto i tavoli mentre il secret service è entrato in azione per portare in salvo le autorità, poi piantonando la sala mitra in mano. Le motivazioni dell’attentato non sono ancora chiare, l’uomo era armato con pistole e coltelli.

Previous article
Inchiesta arbitri: dagli indagati alle pressioni Var e designazioni ‘pro-Inter’, cosa sappiamo finora
Next article
Spari cena media con Trump: il momento dell’irruzione dell’uomo armato

POST RECENTI

Video News

Spari a cena con media e Trump, gli agenti nella casa del sospettato

Chi è Cole Tomas Allen, 31enne californiano, insegnanteTorrance, 26 apr. (askanews) - Questa è la casa dell'uomo arrestato per l'attacco alla cena dei corrispondenti...
Video News

Spari a cena media, Trump: aggressore aveva molte armi, un uomo malato

"Inaspettato, agenti hanno reagito in modo incredibile"Washington, 26 apr. (askanews) - "È stato davvero inaspettato, ma i servizi segreti e le forze dell'ordine hanno reagito...
Video News

Spari cena media con Trump: il momento dell’irruzione dell’uomo armato

L'aggressore prova a superare di corsa i controlliWashington, 26 apr. (askanews) - In queste immagini di una telecamere di sicurezza, pubblicate dallo stesso presidente Trump...
Video News

“Inside the experience” di Haier alla Milano Design Week

Un percorso immersivo che attraversa la cittàMilano, 25 apr. (askanews) - In occasione della Milano Design Week, Haier, brand numero uno al mondo per i...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.