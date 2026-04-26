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Spari cena media con Trump: il momento dell’irruzione dell’uomo armato
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Spari cena media con Trump: il momento dell’irruzione dell’uomo armato

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L’aggressore prova a superare di corsa i controlli

Washington, 26 apr. (askanews) – In queste immagini di una telecamere di sicurezza, pubblicate dallo stesso presidente Trump sul suo social Truth, il momento in cui un uomo armato ha fatto irruzione nell’hotel Hilton a Washington dove si stava svolgendo l’annuale cena della stampa accreditata alla Casa Bianca con la presenza di Trump, il vicepresidente Vance e 2.600 giornalisti.Si vede l’aggressore, identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, tentare di superare di corsa il controllo di sicurezza. Gli agenti reagiscono impugnando le pistole e sparando. Nel conflitto a fuoco un agente è rimasto ferito, ma senza conseguenze gravi grazie al giubbotto antiproiettile. Nella foto, sempre pubblicata da Trump, i momenti immediatamente successivi, con l’uomo bloccato a terra e poi arrestato.

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