spari-cena-media-con-trump:-il-momento-dell’irruzione-dell’uomo-armato

L’aggressore prova a superare di corsa i controlli

Washington, 26 apr. (askanews) – In queste immagini di una telecamere di sicurezza, pubblicate dallo stesso presidente Trump sul suo social Truth, il momento in cui un uomo armato ha fatto irruzione nell’hotel Hilton a Washington dove si stava svolgendo l’annuale cena della stampa accreditata alla Casa Bianca con la presenza di Trump, il vicepresidente Vance e 2.600 giornalisti.Si vede l’aggressore, identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, tentare di superare di corsa il controllo di sicurezza. Gli agenti reagiscono impugnando le pistole e sparando. Nel conflitto a fuoco un agente è rimasto ferito, ma senza conseguenze gravi grazie al giubbotto antiproiettile. Nella foto, sempre pubblicata da Trump, i momenti immediatamente successivi, con l’uomo bloccato a terra e poi arrestato.