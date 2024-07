spari-contro-trump-al-comizio,-sta-bene.-due-morti-secondo-le-prime-notizie

Morto chi ha aperto il fuoco e un’altra persona. Biden: prego per lui Roma, 14 lug. (askanews) – Donald Trump è stato sfiorato da alcuni frammenti di vetro (e non da un proiettile) mentre era impegnato in un comizio a Butler in Pennsylvania. Lo ha riportato il sito Axios, che cita una fonte informata sui fatti.

Morto uno spettatore secondo il Washington Post, che cita il procuratore distrettuale locale. Anche la persona che ha aperto il fuoco è morta, uccisa dagli agenti secondo testimoni citati da media Usa. Mentre un’altra persona si trova in gravi condizioni. Secondo le immagini diffuse dai media e le notizie trapelate, Trump – che nei video diventati rapidamente virali appare con il volto insanguinato – è stato colpito all’orecchio destro. Il candidato alle presidenziali, dopo essere stato trascinato via dagli agenti del servizio segreto dal palco e portato in un luogo sicuro “sta bene”, secondo quanto ha fatto sapere il suo portavoce.

“Sono stato informato della sparatoria al comizio di Donald Trump in Pennsylvania”, ha fatto sapere il presidente Usa Joe Biden, “sono grato di aver ascoltato che sta bene e che è al sicuro. Sto pregando per lui, per la sua famiglia e per tutti coloro che erano al comizio, in attesa di ulteriori informazioni. Jill e io siamo grati ai Servizi Segreti per averlo portato in salvo. Non c’è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come nazione per condannarla”.