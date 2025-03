Spari fuori dal quartier generale della Cia in Virginia: un uomo barricato

Foto da X

ROMA – Un grosso spiegamento di forze armate è accorso nella sede della Cia a Langley, in Virginia, in seguito a un presunto “barricade incident”. Un uomo armato avrebbe urlato e sparato qualche colpo in aria all’ingresso dell’edificio, poi barricandosi. Sarebbero in corso delle trattative per arrivare a una celere conclusione dell’episodio. Dettagli ufficiali saranno comunicati appena possibile.

La divisione per le operazioni speciali della polizia di Fairfax ha circondato l’area con mezzi militari, come si può notare nelle immagini che circolano sui social. Sul posto anche tiratori scelti, artificieri, ma anche droni ed elicotteri per sorvolare la zona. La polizia ha, inoltre, chiuso il traffico in entrambe le direzioni della strada interessata e suggerito ai cittadini di prestare massima attenzione.

Traffic Alert: Dolley Madison Blvd is shut down in both directions between Georgetown Pk and Savile Ln in McLean for a barricade incident at @CIA HQ. Our Special Operations Division is on scene assisting. Please follow police direction. pic.twitter.com/inNeXP7yqi — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) March 19, 2025

