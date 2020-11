Un attacco terroristico sarebbe in corso nel centro di Vienna, nei pressi di Schwedenplatz, come rende noto Kronen Zeitung.

In corso una operazione della polizia. Sono stati sparati diversi colpi, uno degli autori si sarebbe fatto saltare in aria con una cintura esplosiva. Alcuni complici sarebbero in

fuga. La polizia ha chiesto alla popolazione di evitare vaste aree della zona.

Secondo i media viennesi nell’attacco vicino alla sinagoga si sarebbero registrati diversi morti e un agente avrebbe perso la vita.

“L’area è attualmente delimitata su larga scala, un autore è stato catturato e si dice che diversi siano in fuga.

L'articolo Spari nel centro di Vienna, è terrorismo

