spari-vicino-alla-casa-bianca,-colpite-diverse-persone

Roma, 26 nov. (askanews) – Diverse persone sono state colpite da colpi d’arma da fuoco esplosi a Washington, nei pressi della Casa Bianca. Lo riporta la Cnn, secondo cui tra le persone raggiunte dai colpi ci sarebbero almeno due membri della Guardia Nazionale. La polizia metropolitana ha scritto su X di trovarsi sul posto di una sparatoria nella zona e ha invitato le persone a evitare l’area.

La Guardia Nazionale non ha per il momento commentato la vicenda e le circostanze della sparatoria non sono ancora chiare. Da mesi, truppe della Guardia Nazionale provenienti da diversi stati si trovano a Washington, DC, come parte della campagna del presidente Donald Trump contro la criminalità nella capitale, che da allora si è estesa ad altre città del Paese.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato informato sulla sparatoria in cui sono rimaste colpite diverse persone a Washington, vicino alla Casa Bianca. Lo ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt in un comunicato.

“La Casa Bianca è a conoscenza della situazione e la sta monitorando attivamente”, ha affermato Leavitt, aggiungendo: “Il presidente è stato informato”.

Un sospetto è stato fermato a seguito della sparatoria in cui sono state colpite diverse persone tra cui due membri della Guardia Nazionale. Uno di loro è in condizioni critiche, stando a quanto appreso dal Washington Post. “La scena è stata messa in sicurezza – ha fatto sapere la polizia in una nota – è stato fermato un sospetto”.