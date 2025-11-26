mercoledì, 26 Novembre , 25

Lo smartphone rallenta il cervello, controllare troppe volte il cellulare fa male: gli studi

(Adnkronos) - Ci si sveglia, ci si alza...

Atletico Madrid-Inter, annullato e poi convalidato il gol di Alvarez. Cos’è successo

(Adnkronos) - Atletico Madrid in vantaggio contro l'Inter...

Usa, spari vicino alla Casa Bianca: feriti due membri della Guardia Nazionale

(Adnkronos) - Sparatoria oggi vicino alla Casa Bianca....

Champions League, Atletico Madrid-Inter – La partita in diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Champions...
spari-vicino-alla-casa-bianca,-colpite-diverse-persone
Spari vicino alla Casa Bianca, colpite diverse persone

Spari vicino alla Casa Bianca, colpite diverse persone

AttualitàSpari vicino alla Casa Bianca, colpite diverse persone
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 26 nov. (askanews) – Diverse persone sono state colpite da colpi d’arma da fuoco esplosi a Washington, nei pressi della Casa Bianca. Lo riporta la Cnn, secondo cui tra le persone raggiunte dai colpi ci sarebbero almeno due membri della Guardia Nazionale. La polizia metropolitana ha scritto su X di trovarsi sul posto di una sparatoria nella zona e ha invitato le persone a evitare l’area.

La Guardia Nazionale non ha per il momento commentato la vicenda e le circostanze della sparatoria non sono ancora chiare. Da mesi, truppe della Guardia Nazionale provenienti da diversi stati si trovano a Washington, DC, come parte della campagna del presidente Donald Trump contro la criminalità nella capitale, che da allora si è estesa ad altre città del Paese.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato informato sulla sparatoria in cui sono rimaste colpite diverse persone a Washington, vicino alla Casa Bianca. Lo ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt in un comunicato.

“La Casa Bianca è a conoscenza della situazione e la sta monitorando attivamente”, ha affermato Leavitt, aggiungendo: “Il presidente è stato informato”.

Un sospetto è stato fermato a seguito della sparatoria  in cui sono state colpite diverse persone tra cui due membri della Guardia Nazionale. Uno di loro è in condizioni critiche, stando a quanto appreso dal Washington Post. “La scena è stata messa in sicurezza – ha fatto sapere la polizia in una nota – è stato fermato un sospetto”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.