spazi-da-non-perdere,-a-frattamaggiore-nasce-il-cantiere

Polo educativo per ragazzi protagonisti della comunità

Roma, 3 apr. (askanews) – “Il Cantiere nasce come desiderio di realizzare uno spazio per i ragazzi, in modo da renderli protagonisti attivi della loro comunità” con queste parole Cinzia Festa, responsabile del progetto “Il Cantiere – piattaforma di cooperazione e contaminazioni”, ha presentato lo spazio inaugurato a Frattamaggiore (Napoli) nello scorso dicembre. Un ex padiglione scolastico inutilizzato è stato infatti trasformato in polo educativo con attività per minori giovani e stranieri grazie al progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini. Nella struttura riqualificata e donata nuovamente al territorio sono già attivi corsi di lingua, laboratori d’arte, musica e cinema, un’aula studio e uno spazio d’ascolto, oltre a diverse attività di promozione della cittadinanza attiva e del volontariato. Un progetto che mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza del recupero e della riqualificazione degli spazi pubblici inutilizzati come strumento per combattere la dispersione scolastica, particolarmente alta nell’area Nord di Napoli. Questi spazi, infatti, possono essere trasformati in luoghi di apprendimento, socializzazione e crescita per i giovani, offrendo una risposta concreta ai bisogni educativi e sociali del territorio. Uno spazio vivo che accoglie i bisogni della comunità, in cui, come riconoscono gli stessi ragazzi che lo frequentano, “tutti possono sentirsi a proprio agio e sentirsi parte di qualcosa, possono condividere idee e progetti, possono discutere di diverse tematiche senza sentirsi mai giudicati”.