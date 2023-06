Spazio, a breve il lancio di Euclid che studierà l’energia oscura

Thales Alenia Space primo contraente in Italia per il satellite

Roma, 14 giu. (askanews) – A breve partirà la missione Euclid, ideata dall’Agenzia spaziale europea con il contributo dell’Agenzia spaziale italiana, con lo scopo di indagare la natura della materia oscura e dell’energia oscura. Thales Alenia Space in Italia è primo contraente per la realizzazione del satellite nonché responsabile del suo modulo di servizio e a capo di una squadra industriale composta da oltre 80 aziende.

“Un lavoro straordinario e entusiasmante svolto nel corso di dieci anni da parte del team di programma di Thales Alenia Space e dell’intero consorzio industriale per portare a compimento questa sfidante e ambiziosa missione scientifica dell’ ESA che impiega altissime conoscenze e tecnologie disponibili in Europa – ha dichiarato Walter Cugno, vp Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space -. Ringrazio di cuore il team che con i contributi da Spagna, Belgio e Francia, ha portato avanti un lavoro sinergico e puntuale confermando la capacità assoluta di Thales Alenia Space di guidare lo sviluppo di missioni scientifiche ad alto contenuto tecnologico come Euclid, un progetto che ha beneficiato dell’ esperienza acquisita in passato dalla nostra azienda con la realizzazione di numerose piattaforme scientifiche tra le quali quelle dei satelliti Herschel e Planck”.

Il lancio di Euclid è previsto non prima del 1 luglio presso la base di lancio di SpaceX a Cape Canaveral in Florida con un razzo Falcon 9, per una missione della durata di 6 anni intorno al punto Lagrangiano L2 situato a 1,5 milioni di km dalla terra.

Euclid analizzerà come l’Universo si sia evoluto negli ultimi 10miliardi di anni per meglio comprendere la dinamica della sua espansione e il perché stia accelerando.

