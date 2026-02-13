venerdì, 13 Febbraio , 26

Niscemi, l’allarme del Procuratore “A rischio la Provinciale SP11”

(Adnkronos) - E' appena terminata la prima attività...

Francia, gruppo di sciatori travolto da valanga: tre morti in Savoia

(Adnkronos) - Tre sciatori sono morti a causa...

Malattie rare: bus e billboard con i colori della campagna Uniamoleforze

(Adnkronos) - In vista della Giornata mondiale delle...

Turismo, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia protagonista a Bit 2026

(Adnkronos) - L'edizione 2026 della Bit, la Borsa...
spazio,-capsula-crew-dragon-di-spacex-lanciata-con-successo-verso-iss
Spazio, capsula Crew Dragon di SpaceX lanciata con successo verso Iss

Spazio, capsula Crew Dragon di SpaceX lanciata con successo verso Iss

Video NewsSpazio, capsula Crew Dragon di SpaceX lanciata con successo verso Iss
Redazione-web
Di Redazione-web

Quattro gli astronauti a bordo, doveva partire l’11 febbraio

Cape Canaveral (Florida), 13 feb. (askanews) – La capsula Crew Dragon di SpaceX è stata lanciata con successo da Cape Canaveral ed è diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale: lo ha annunciato l’agenzia spaziale statunitense, la Nasa, che ha diffuso queste immagini.Alla missione Crew-12 partecipano gli astronauti Jessica Meir e Jack Hathaway, il cosmonauta Andrey Fedyaev e l’europea Sophie Adenot. La partenza era originariamente fissata per l’11 febbraio, a causa delle cattive condizioni meteorologiche sulla zona di lancio ci sono stati due rinvii consecutivi.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.