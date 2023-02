Spazio, D-Orbit firma un contratto di lancio con Patriot Infovention

Prevede il lancio e il rilascio di un satellite nell’ottobre 2023

Roma, 16 feb. (askanews) – Nella giornata conclusiva della Global Space and Technology Convention di Singapore, la società di trasporto e logistica spaziale D-Orbit ha annunciato la firma di un contratto di lancio con Patriot Infovention, una società di software thailandese specializzata in servizi di assistenza governativa, supporto e assistenza, gestione dei dati e sicurezza informatica. Questo satellite rappresenta la prima incursione di Patriot Infovention nell’industria spaziale.

Il contratto prevede il lancio e il rilascio in orbita di LOGSATS (LOra Gateway Service and Aircraft Tracking Satellite), un CubeSat 3U prodotto da Patriot Infovention. Il satellite testerà sia il primo sistema di comunicazione Internet-of-Things (IoT) thailandese basato sullo spazio, sia il sistema di monitoraggio dell’aviazione della Thailandia.

Mentre il sistema di comunicazione IoT mira a implementare il modello di smart city nel Paese, utilizzando tecnologie dell’informazione e della comunicazione per migliorare e ottimizzare l’uso delle risorse cittadine, il sistema di monitoraggio dell’aviazione supporterà il controllo del traffico aereo con e senza equipaggio in Thailandia.

“Siamo entusiasti di avere Patriot Infovention a bordo di una delle nostre prossime missioni”, ha dichiarato Matteo Andreas Lorenzoni, Head of Sales di D-Orbit. “È sempre interessante esplorare collaborazioni con aziende che non appartengono al settore spaziale, capire come la nostra tecnologia possa supportarle e adattarsi alle loro richieste; non vediamo l’ora di lavorare con Infovention alla loro prima missione spaziale”.

Questa missione sarà un passo fondamentale per Patriot Infovention che, entro il 2027, intende lanciare una costellazione di satelliti in grado di fornire comunicazioni in tempo quasi reale in tutto il Paese. “In Patriot Infovention, il nostro team di ricerca e sviluppo per la tecnologia satellitare si dedica al progresso del settore con soluzioni all’avanguardia. Con un’attenzione particolare all’innovazione, sapevamo di aver bisogno di un partner di cui poterci fidare per fornire servizi precisi e affidabili. D-Orbit ci ha colpito per la sua competenza, professionalità e impegno nella collaborazione. Non vediamo l’ora di lavorare con D-Orbit per molti anni a venire”, ha sottolineato Parinya Anantachaisilp, Chief Technology Officer di Patriot Infovention.

“La firma dell’accordo tra un’azienda italiana e una thailandese qui a Singapore è un esempio tangibile di come le nostre imprese possano trarre vantaggio dalla Città-Stato per lo sviluppo del loro business verso i dinamici mercati del Sud-Est asiatico”, ha commentato Mario Andrea Vattani, Ambasciatore d’Italia a Singapore e Brunei. “Con una forte presenza nell’industria dei semiconduttori e della manifattura avanzata, oltre al suo ruolo di hub regionale, Singapore offre grandi opportunità alle nostre aziende. Sono stato lieto di dare il benvenuto al Ministro dei Trasporti di Singapore e al Ministro incaricato delle Relazioni Commerciali S. Iswaran, al Padiglione Italiano della GSTC 2023. Ha mostrato grande curiosità per le tecnologie all’avanguardia dei nostri prodotti, come il veicolo di trasferimento orbitale di D-Orbit”.

ION Satellite Carrier è un veicolo multiuso in grado di effettuare in un’unica missione il trasporto di satelliti in orbita, l’hosting di payload e servizi avanzati di edge computing. Il satellite di Patriot Infovention sarà integrato su uno dei prossimi ION, il cui volo è previsto per ottobre 2023.

