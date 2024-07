spazio,-il-3-settembre-arianespace-lancerà-il-satellite-sentinel-2c

Il programma europeo di osservazione della terra Copernicus

Milano, 31 lug. (askanews) – La prossima missione di Arianespace è prevista per martedì 3 settembre 2024 alle 22.50 ora locale (4 settembre, ore 1.50 UTC, 3.50 CEST), dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, con un vettore Vega. La missione, denominata “VV24”, collocherà il suo passeggero, il satellite Sentinel-2C, nell’orbita sincrona del Sole a un’altitudine di circa 780 km. La separazione del veicolo spaziale avverrà 57 minuti dopo il decollo.

Sentinel-2C fa parte del programma di osservazione della Terra Copernicus della Commissione europea, il sistema di osservazione della Terra più avanzato al mondo. Copernicus fornisce dati e servizi di osservazione della Terra continui, indipendenti e affidabili alle autorità pubbliche, alle aziende e ai cittadini di tutto il mondo.

Il satellite Copernicus Sentinel-2C, con le sue ampie superfici, l’alta risoluzione e le capacità di imaging multispettrale, supporterà un’ampia gamma di applicazioni operative, tra cui l’agricoltura, il monitoraggio della qualità dell’acqua, la gestione dei disastri naturali (ad esempio incendi, vulcani, inondazioni) e il rilevamento delle emissioni di metano. Per quanto riguarda l’agricoltura, la missione aiuta a monitorare la salute delle colture, a prevedere i raccolti e a consentire un’agricoltura di precisione. Le immagini vengono utilizzate per rilevare il tipo di coltura e per determinare variabili biofisiche come l’indice di area fogliare, il contenuto di clorofilla e il contenuto di acqua delle foglie per monitorare la crescita e la salute delle piante.

Sentinel-2C ha raggiunto le coste della Guyana francese il 18 luglio 2024 a bordo di Canopée, la prima nave da carico a vela, pioniera della responsabilità ambientale nella navigazione industriale. L’arrivo del satellite a Kourou ha segnato l’inizio della campagna di lancio condotta dai teamdi Arianespace. Il satellite sarà sottoposto a una serie precisa di test pre-lancio in preparazione del suo decollo, che porterà alla Launch Readiness Review (LRR) prevista per il 2 settembre 2024.

Il completamento della LRR dà il via all’approvazione per procedere al conto alla rovescia del lancio. Prima del lancio di Sentinel-2C, progettato e costruito da un consorzio di circa 60 aziende guidato da Airbus Defence and Space e dal peso di circa 1,2 tonnellate, tutti i Sentinel-1A, Sentinel-2A, Sentinel-1B e Sentinel-2B sono stati precedentemente lanciati con successo da Arianespace. La missione VV24 sottolinea ancora una volta l’impegno di Arianespace nello spazio per una vita migliore sulla Terra, oltre a garantire l’accesso indipendente dell’Europa allo spazio.

Il razzo Vega, progettato per inviare carichi utili leggeri per l’osservazione della Terra e carichi scientifici in diverse orbite, è stato lanciato per la prima volta dallo spazioporto europeo nella Guyana francese nel febbraio 2012. Complessivamente, contando questa ultima missione VV24, Vega avrà effettuato un totale di 22 lanci nel corso dei suoi anni di servizio e la missione segnerà il passaggio di consegne al lanciatore Vega C, il cui ritorno in volo è previsto per la fine del 2024.

Il programma Vega è il risultato della cooperazione di 10 Paesi europei. È stato sviluppato sotto la guida dell’ESA, con l’Italia (ASI) come primo contributore, Avio Spa (Colleferro, Italia) come capocommessa che ha consegnato un lanciatore pronto al decollo ad Arianespace, che rimarrà il suo operatore fino al Vega Flight 29 (VV29).